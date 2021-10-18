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Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Ирана

Андрей Аркадьев
16:40 18.10.2021
Позиции Москвы и Тегерана совпадают по большинству ключевых проблем глобальной и региональной повестки, отметил начальник Генштаба Вооруженных Сил России.
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Ирана
© Фото: Минобороны России
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Сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, несмотря на ситуацию с COVID-19, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, наши контакты остаются достаточно интенсивными», - сказал Герасимов на переговорах с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери в понедельник.

Герасимов отметил сходные подходы Москвы и Тегерана к решению основных вопросов глобальной и региональной безопасности.

«По большинству ключевых проблем региональной и глобальной повестки дня наши позиции совпадают или очень близки», - сказал российский военачальник.

По оценке военачальника, Иран – ближайший партнер РФ, стороны готовы координировать подходы по широкому кругу вопросов.

«Отношения между нашими странами опираются на многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Их отличает высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимания, готовность координировать подходы по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес», - сказал Герасимов.

Он выразил уверенность, что пребывание иранской делегации в России будет насыщенным и плодотворным и предложил обсудить наиболее важные аспекты взаимодействия армий двух стран.

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