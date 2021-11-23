CAS отклонил апелляцию легкоатлета Шустова на дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию чемпиона Европы 2010 года по прыжкам в высоту Александра Шустова и оставил в силе дисквалификацию атлета до 2024 года за нарушение антидопинговых правил в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

«Коллегия CAS оставила в силе решение о четырехлетней дисквалификации Шустова с 5 июня 2020 года и аннулировании всех его результатов с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года», - цитирует РИА Новости сообщение CAS.

Ранее легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене стали номинантками на звание лучшей спортсменки года в Европе. Об этом сообщила Европейская атлетическая организация.