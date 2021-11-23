В Москве из-за массового ДТП перекрыт съезд с Волгоградского проспекта на МКАД

В Москве на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате участок дороги был перекрыт - проезд осуществляется по обочине. Информация о пострадавших уточняется.

«Съезд с Волгоградского проспекта на МКАД перекрыт, движение автомобилей осуществляется по обочине. Для съезда на МКАД просим водителей пользоваться Рязанским проспектом», - сообщается Telegram-канал столичного Дептранса.

Также массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Третьего транспортного кольца. На месте инцидента движение оказалось затруднено.