В Москве произошло массовое ДТП на проспекте Генерала Дорохова
Из-за аварии на проспекте перекрыто движение в сторону центра города.
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На пересечении проспекта Генерала Дорохова и Третьего транспортного кольца в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей. На данный момент информация о возможных пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
«Перекрыто движение по проспекту Генерала Дорохова в сторону центра. Просим пассажиров объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе», - сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Ранее на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП, в котором погиб блогер Саид Губденский. По мнению автоэксперта Владимира Сажина, трагедия произошла из-за того, что блогер не справился с управлением.