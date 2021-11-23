Мишустин призвал увеличить доступность тестов на COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность прохождения россиянами тестирования на заражение коронавирусной инфекцией. Для этого следует увеличить доступность тестов - особое внимание к этому должно уделить руководство регионов.

«Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование. Роспотребнадзор уже издал постановление, что это должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек. Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно. И, конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года», - сообщил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить, постоянно наращивая темпы вакцинации. Премьер также напомнил, что МЧС РФ 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гумпомощи 200 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт».