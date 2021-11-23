Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин призвал увеличить доступность тестов на COVID-19

Алексей Курильченко
17:01 23.11.2021
Число доступных тестов должно составлять 300 на 100 тысяч человек ежедневно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность прохождения россиянами тестирования на заражение коронавирусной инфекцией. Для этого следует увеличить доступность тестов - особое внимание к этому должно уделить руководство регионов.

«Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование. Роспотребнадзор уже издал постановление, что это должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек. Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно. И, конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года», - сообщил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить, постоянно наращивая темпы вакцинации. Премьер также напомнил, что МЧС РФ 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гумпомощи 200 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:36 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о преодолении 50% коллективного иммунитета в РФ
17:36 Армия
Шойгу утвердил дорожную карту развития военного сотрудничества с китайским коллегой
17:04 Армия
Видео
Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ
17:03 В стране и мире
Мурашко рассказал, что максимальный рост тяжелых случаев заболеваний COVID-19 отмечен в девяти регионах
16:57 В стране и мире
Собянин допустил возможность преодоления сложного периода COVID-19 без дополнительных нерабочих дней
Популярное
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.