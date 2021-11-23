В стране и мире Мурашко рассказал, что максимальный рост тяжелых случаев заболеваний COVID-19 отмечен в девяти регионах Елизавета Потейчук Кроме того, глава Минздрава упомянул, что тяжелое течение заболевания характерно именно для циркулирующего в РФ штамма «дельта». © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что в девяти регионах РФ наблюдается максимальный рост тяжелых случаев заболеваний COVID-19. «Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская область, Липецкая и Мурманская области», - заявил Мурашко. Министр здравоохранения при этом отметил, что тяжелое течение болезни характерно для штамма инфекции «дельта».Мурашко назвал мутацию вируса основной циркулирующей по России. Ранее Мурашко рассказал о разработке препарата для лечения больных COVID-19 на ранней стадии. Министр подчеркнул, что разработанный в России препарат сможет оборвать течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика