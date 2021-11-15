Глава Минздрава рассказал о разработке препарата для лечения больных COVID-19 на ранней стадии

На завершающей стадии находится разработка российского препарата, позволяющего прерывать развитие COVID-19 на начальном этапе. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он не стал уточнять название лекарства, пообещав это сделать после завершения испытаний.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от коронавирусной инфекции – прим. ред.), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», - заявил Мурашко в интервью ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что в настоящее время в стране в наличии есть все препараты, которые применяют при лечении COVID-19. Возникли сложности с поставками одного зарубежного препарата, поскольку производство не успевает нарабатывать мировые потребности, поэтому в России сделали альтернативный препарат.

«Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», - указал министр здравоохранения.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке препарата из антител для лечения коронавируса. Предполагается, что клинические испытания лекарства начнутся в январе и предположительно через три-четыре месяца закончатся.