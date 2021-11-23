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Собянин допустил возможность преодоления сложного периода COVID-19 без дополнительных нерабочих дней

Алексей Курильченко
16:57 23.11.2021
За последний год в Москве только один раз объявляли нерабочий период, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, заявил мэр столицы.
Собянин допустил возможность преодоления сложного периода COVID-19 без дополнительных нерабочих дней
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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За последний год в Москве, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, лишь один раз вводили режим нерабочей недели. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, необходимости дополнительно вводить аналогичные жесткие меры нет.

«Мы, конечно, требуем соблюдения санитарных требований, санитарного режима. И при необходимости, при крайней необходимости, вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жестких мер», - сказал мэр в интервью РИА Новости.

Ранее Собянин заявил, что у москвичей возрастает интерес к вакцинации от коронавируса. По его словам, ежедневно прививаются десятки тысяч людей.

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