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Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Марина Крижановская
02:16 20.11.2021
Он сообщил, что ежедневно прививаются десятки тысяч людей.
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
© Фото: Кирилл Калинников, РИА Новости
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В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о темпах вакцинации среди москвичей. Он заявил, что они не снижаются, но напротив - все возрастают.

«Интерес к вакцинации от коронавируса в Москве не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией», - сказал мэр в эфире канала «Россия 1».

Также Собянин сообщил, что прошел ревакцинацию в июне, благополучно ее перенеся. Он посоветовал и другим последовать его примеру, подчеркнув, что у вакцинировавшихся более шести месяцев назад людей падают титры и защищенность уменьшается.

Ранее столичный мэр уже давал оценку темпам вакцинации в Москве. По его словам, в столице наблюдается хорошая динамика - люди стали вакцинироваться в четыре раза чаще. Градоначальник выразил надежду, что подобная динамика сохранится и в будущем.

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