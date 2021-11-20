Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о темпах вакцинации среди москвичей. Он заявил, что они не снижаются, но напротив - все возрастают.

«Интерес к вакцинации от коронавируса в Москве не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией», - сказал мэр в эфире канала «Россия 1».

Также Собянин сообщил, что прошел ревакцинацию в июне, благополучно ее перенеся. Он посоветовал и другим последовать его примеру, подчеркнув, что у вакцинировавшихся более шести месяцев назад людей падают титры и защищенность уменьшается.

Ранее столичный мэр уже давал оценку темпам вакцинации в Москве. По его словам, в столице наблюдается хорошая динамика - люди стали вакцинироваться в четыре раза чаще. Градоначальник выразил надежду, что подобная динамика сохранится и в будущем.