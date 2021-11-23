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Росздравнадзор может получить полномочия блокировать ряд сайтов

Елизавета Потейчук
16:38 23.11.2021
Проект закона предусматривает, что Росздравнадзор получит право блокировать сайты с объявлениями о продаже поддельных медицинских документов.
Росздравнадзор может получить полномочия блокировать ряд сайтов
© Фото: imagebroker, Karl-Heinz Spremberg, Globallookpress
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Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о наделении полномочиями Росздравнадзора по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают объявления о продаже фальшивых медицинских документов. Текст проекта опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) разработан во исполнение поручений по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов», - сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, проект предусматривает обязать владельцев сайтов осуществлять мониторинг для обнаружения предложений о продаже поддельных медицинских документов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать об антипрививочниках в прокуратуру и следственные органы. Особое внимание ведомство поручило обращать на участвующих в антипрививочной кампании врачей.

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