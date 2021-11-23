Актер Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге

Народный артист России Игорь Скляр попал в аварию на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Артист подтвердил «Звезде» факт аварии. В соцсетях была опубликована запись видеорегистратора, который запечатлел момент столкновения.

На кадрах видно, как темная легковушка едет по левой полосе проспекта. Неожиданно на большой скорости в нее задним ходом въезжает внедорожник. По данным 78.ru, находившаяся за рулем девушка перепутала педали газа и тормоза.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием трех машин - в одной из них находилась актриса Елена Сафонова. После столкновения артистка была госпитализирована.