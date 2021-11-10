Опубликовано видео аварии, в которой пострадала актриса Елена Сафонова
Звезда «Зимней вишни» госпитализирована в НИИ им. Склифосовского.
© Видео: Департамент транспорта Москвы © Фото: Департамент транспорта Москвы
Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись ДТП на проспекте Мира, где столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ведомстве, авария произошла в районе дома 44, в результате инцидента пострадали два человека.
Согласно источнику РИА Новости, одной из пострадавших является 65-летняя актриса Елена Сафонова. Звезду «Зимней вишни» отправили в больницу, сейчас актриса находится в приемном отделении НИИ им. Склифосовского.
«Сафонова Елена, 1956 год рождения, госпитализирована после ДТП», - указал собеседник агентства.
По факту ДТП начата проверка, москвичам предлагают объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.