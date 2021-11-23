СМИ: в США ожидают запуск «Северного потока - 2» через несколько месяцев

В Соединенных Штатах считают, что российский трубопровод «Северный поток - 2» начнет функционировать уже через «несколько месяцев». Соответствующую информацию представила американская пресса.

В связи с этим, согласно СМИ, американские власти объявили о введении новых санкций, связанных с реализацией проекта. Об этом пишет агентство Bloomberg. Вопросу скорого запуска «Северного потока» также, в соответствии с данными прессы, был посвящен ежеквартальный доклад, сделанный администрацией президент США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США объявили о новых санкциях в отношении проекта российского газопровода. Их объектами стали два судна и компания, связанные с «Северным потоком - 2».