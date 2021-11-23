Путин заявил о необходимости поддерживать отношения с Палестиной

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом сообщил, что главам государств важно проводить встречи на регулярной основе, поддерживать двусторонние отношения и обмениваться точками зрения по поводу обстановки на Ближнем Востоке. Встреча президентов проходила в Сочи.

«Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности», - заявил Путин.

Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что позиция РФ по палестинскому договору остается прежней. Также, заявил президент, это должно решаться в соответствии с предыдущими решениями на уровне Совбеза ООН. Путин добавил, что в дальнейшем стороны будут работать в этом же направлении, несмотря на сложности.

«Позиция Российской Федерации на палестинском направлении по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают», - рассказал Путин.

Ранее президент России обсудил с премьером Италии ситуацию с беженцами на границе Белоруссии. Владимир Путин, в частности, обратил внимание на нарушения Польшей обязательств по защите прав беженцев.