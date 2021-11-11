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Россия представит систему управления роем беспилотников на авиашоу в Дубае

Тимур Шерзад
Дмитрий Долгов
17:02 11.11.2021
Разработчик подчеркивает, что демонстрируемый в этой системе подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития, став полуавтономными. 
Россия представит систему управления роем беспилотников на авиашоу в Дубае
© Фото: «Кронштадт»
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Россия представит систему управления роем беспилотников на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказали в компании «Кронштадт». 

Автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями беспилотников имеет абсолютно новый графический интерфейс. Там используются передовые информационные технологии, включая элементы искусственного интеллекта и дополненную реальность с 3D-картинкой местности. 

«Новая система позволит оператору вместо непосредственного управления беспилотниками выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

Разработчик подчеркивает, что этот подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития, став полуавтономными. 

«Теперь оператор не должен самостоятельно искать цели в видеопотоке, машина подскажет ему информативные элементы, на которые стоит обратить внимание. А вместо того чтобы руками строить маршрут полета, указывая на карте каждую точку, он просто наносит зону поиска, а БЛА уже сами определят оптимальный порядок выполнения поставленной задачи, с учетом сил и средств противника, условий рельефа и метеорологической обстановки», - отметил генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Он добавил, что беспилотники еще и смогут «договариваться» о разделении между собой задачи, а также о постановке приоритетов. Это, подчеркнул Богатиков, новый этап в развитии управления БЛА, который увеличит их самостоятельность на поле боя. 

Кроме этого, на Dubai Airshow 2021 первый раз на Ближнем Востоке будет продемонстрирован полноразмерный макет беспилотника большой продолжительности полета «Орион-Э». Он будет представлен в разведывательно-ударном варианте и со спутниковой системой связи. Она позволит значительно увеличить радиус действия беспилотника и получать данные с него практически в любой точке мира. 

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