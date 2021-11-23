В стране и мире «Величайший артист»: актер Самойленко о Валерии Гаркалине Кира Карон Актер скончался накануне в больнице в Коммунарке после длительного лечения от коронавируса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Артист Александр Самойленко поделился воспоминаниями о Валерии Гаркалине. Он отметил, что Гаркалин был «безумно легким» человеком. «Это один из величайших артистов, который, к сожалению, в последние годы не так часто появлялся в театре, на экране. Всегда жалко, что такие люди быстро уходят и не успеваешь ими насладиться. Величайший артист, человек. Он безумно легкий, воздушный человек. Он очень светлый и хороший человек», - сказал Самойленко. Валерий Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Народный артист России Валерий Гаркалин ушел из жизни в возрасте 67 лет утром в субботу, 20 ноября. Гаркалина похоронят в Москве на Миусском кладбище 23 ноября, во вторник. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика