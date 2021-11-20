СМИ: умер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщает «Россия 24» со ссылкой на родственников известного актера.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября с диагнозом COVID-19. Его состояние ухудшалось с каждым днем. В результате артист был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ЭКМО.

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он работал педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС и был художественным руководителем мастерской.