Песков заявил, что Киев должен выполнить минские договоренности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался, что наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил во вторник.

«Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт», - сказал Песков.

О добавил, что «все это должно обсуждаться со всеми сторонами в прямом диалоге».

В заключение Песков заявил, что до сих пор ЛНР И ДНР никак не провоцировали ситуацию на Украине.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль с тревогой наблюдает за наращиванием сил Киева. Как отметил пресс-секретарь президента России, Киеву поставляют значительное количество вооружений.