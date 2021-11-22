Песков рассказал, что Кремль с тревогой наблюдает за наращиванием сил Киева

Дмитрий Песков заявил, что Кремль с тревогой наблюдает за наращиванием сил Киева. Об этом он сообщил в понедельник.

«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой», - подчеркнул Песков, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли риски провокаций со стороны официального Киева. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин. Ситуация в регионе стала предметом обсуждения на оперативном совещании Совбеза.

Кроме того, сохраняются риски проникновения на территорию России представителей террористических и экстремистских группировок.