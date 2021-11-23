«Он обожал жизнь»: Алена Яковлева рассказала, каким был Валерий Гаркалин

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, каким она помнит Валерия Гаркалина. Напомним, артиста не стало в субботу, 20 ноября.

«Мы столкнулись в спектакле "Кадриль", в котором мы играли года два. Его последний спектакль был именно "Кадриль", 20 августа. Его феномен в человеческой сути. Он был очень мудр, у него не простая жизнь была. Он был бесконечно предан профессии, чем он так и притягивал Он обожал поэзию, и он вообще обожал жизнь. Счастье, что он был. Счастье, что он людям принес радость. Счастье, что он очень любил студентов, он очень любил делать комплименты», - рассказала Яковлева.

Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят в Москве на Миусском кладбище 23 ноября, во вторник.

Как сообщали СМИ, причиной смерти звезды кинофильма «Ширли-мырли» стала полиорганная недостаточность. Актер был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке еще в начале октября с диагнозом COVID-19.

На фоне коронавируса у 67-летнего актера развился пневматоракс, а потом один за другим начали отказывать внутренние органы.