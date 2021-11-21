Овечкин забил 744-й гол за карьеру в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Две шайбы в ворота соперника забросил российский форвард Александр Овечкин (14-я и 59-я минуты встречи). Помимо этого, он отметился результативной передачей и был признан первой звездой игры.

В рамках данной встречи стоит отметить еще одного российского хоккеиста - голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова, который за матч отразил 22 броска, и во второй игре подряд и в третий раз в сезоне сыграл на ноль.

Во время прошедшего матча, в границах нынешнего сезона НХЛ, Овечкин забросил свои 13-ю и 14-ю шайбы. За всю карьеру в этой лиге россиянин забил 744 гола, благодаря чему занимает четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. На счету лидера рейтинга Уэйна Гретцки 894 заброшенные шайбы.