Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Самолеты Су-34 скрытно подошли к «противнику» и отработали точность бомбометания

Кира Карон
Павел Кольцов
08:23 11.10.2021
Истребители-бомбардировщики прошли проверку во время учений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Во время учений в Челябинской области истребители-бомбардировщики прошли контрольную проверку на точность. Действовать точно и незаметно им помогает комплекс радиоэлектронного противодействия и самолет- разведчик.

Каждую авиационную бомбу подвешивают в четыре руки. Хотя это самые миниатюрные боеприпасы. В контрольном бомбометании размер не имеет значение, важна точность попадания.


«На самолет установлены шесть бомб весом по 50 килограммов, она предназначена для того, чтобы летные экипажи отточили мастерство в прицельном бомбометании», - рассказал инженер группы обслуживания авиационного вооружения Дмитрий Волков.

Из Челябинской области СУ-24МР летит в Курганскую область, впрочем до полигона меньше ста километров. После разведчиков, с уже полученными координатами, аэродром покидают и первые истребители - бомбардировщики.

Условные цели определены как скопления бронетехники. Бомбовый удар наносится с высоты от полутора до трех километров. Поражение фиксируется в том числе и установленными на самолетах камерами объективного контроля. Отработать по заданной цели - дело техники. По так называемой оперативной - сложнее.

«Заданные - это когда мы знаем координаты цели. Оперативные, например, колонна танков - постоянно движется, и это цели обнаруженные непосредственно на месте», - добавил старший летчик авиационного звена Владислав Сутормин.

На учении применяется комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины», который позволяет бомбардировщикам появится ниоткуда и скрыться в неизвестном направлении. Контрольная проверка на точность бомбометания продлится до ноября, ее пройдут более полусотни экипажей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:52 В стране и мире
Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая ряда продуктов с ГМО
05:03 Армия
Видео
Миротворцы РФ поделились полученным в Карабахе опытом с офицерами ВС Узбекистана
02:24 В стране и мире
Медведев предложил дождаться появления на Украине «вменяемого руководства»
00:46 В стране и мире
Видео
Брат пострадавшего при крушении L-410 заявил, что самолет задел крылом «Газель»
06:36 Армия
Видео
Миротворцы РФ обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас паломниками в Карабахе
Популярное
Видео
Разрушение по центру: специалисты сломали деталь «Охотника» во время испытаний
Собчак раскрыла подробности аварии с ее участием
Избитому в московском метро «собрали» нос
Видео
Остались зимовать: Азовское море атаковали тысячи медуз
Успенская рассказала о состоянии госпитализированного Серова
Мясников назвал запретное лекарство при гипертоническом кризе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.