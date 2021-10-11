Самолеты Су-34 скрытно подошли к «противнику» и отработали точность бомбометания

Во время учений в Челябинской области истребители-бомбардировщики прошли контрольную проверку на точность. Действовать точно и незаметно им помогает комплекс радиоэлектронного противодействия и самолет- разведчик.

Каждую авиационную бомбу подвешивают в четыре руки. Хотя это самые миниатюрные боеприпасы. В контрольном бомбометании размер не имеет значение, важна точность попадания.



«На самолет установлены шесть бомб весом по 50 килограммов, она предназначена для того, чтобы летные экипажи отточили мастерство в прицельном бомбометании», - рассказал инженер группы обслуживания авиационного вооружения Дмитрий Волков.

Из Челябинской области СУ-24МР летит в Курганскую область, впрочем до полигона меньше ста километров. После разведчиков, с уже полученными координатами, аэродром покидают и первые истребители - бомбардировщики.



Условные цели определены как скопления бронетехники. Бомбовый удар наносится с высоты от полутора до трех километров. Поражение фиксируется в том числе и установленными на самолетах камерами объективного контроля. Отработать по заданной цели - дело техники. По так называемой оперативной - сложнее.

«Заданные - это когда мы знаем координаты цели. Оперативные, например, колонна танков - постоянно движется, и это цели обнаруженные непосредственно на месте», - добавил старший летчик авиационного звена Владислав Сутормин.

На учении применяется комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины», который позволяет бомбардировщикам появится ниоткуда и скрыться в неизвестном направлении. Контрольная проверка на точность бомбометания продлится до ноября, ее пройдут более полусотни экипажей.