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«По истине вахтанговская актриса»: Филиппенко о Нине Руслановой

Кира Карон
08:09 22.11.2021
Нина Русланова умерла на 76-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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В воскресенье, 21 ноября, в Москве умерла актриса Нина Русланова на 76-ом году жизни. Народный артист России Александр Филиппенко поделился воспоминаниями об актрисе.

«Она была по истине вахтанговской актрисой в том плане, что она не боялась показать режиссеру все варианты, которые у нее были. И также честно, если что-то не принималось, то она не настаивала на этом. Она всегда легко шла на всякие неожиданности, которые возникали на съемках. И это было очень здорово. Еще важно, что она была предана театру. Поэтому, жаль конечно таких. Открытость делу театра и преданность театру», - рассказал Филиппенко.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. После окончания в 1960 году строительного училища, она поступила в Харьковский театральный институт, а спустя еще два года уехала в Москву - поступать в знаменитое Щукинское училище. В фильмографии актрисы более сотни кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Вий», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.

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