В стране и мире «По истине вахтанговская актриса»: Филиппенко о Нине Руслановой Кира Карон Нина Русланова умерла на 76-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В воскресенье, 21 ноября, в Москве умерла актриса Нина Русланова на 76-ом году жизни. Народный артист России Александр Филиппенко поделился воспоминаниями об актрисе. «Она была по истине вахтанговской актрисой в том плане, что она не боялась показать режиссеру все варианты, которые у нее были. И также честно, если что-то не принималось, то она не настаивала на этом. Она всегда легко шла на всякие неожиданности, которые возникали на съемках. И это было очень здорово. Еще важно, что она была предана театру. Поэтому, жаль конечно таких. Открытость делу театра и преданность театру», - рассказал Филиппенко. Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. После окончания в 1960 году строительного училища, она поступила в Харьковский театральный институт, а спустя еще два года уехала в Москву - поступать в знаменитое Щукинское училище. В фильмографии актрисы более сотни кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Вий», «Мой друг Иван Лапшин» и другие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика