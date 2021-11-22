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Блокадники и ветераны Санкт-Петербурга получили по 50 тысяч рублей к 80-летию открытия «Дороги жизни»

Павел Кутаренко
08:09 22.11.2021
О выплате денежной помощи ранее распорядился президент РФ Владимир Путин, которого поддержало правительство Северной столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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К памятной дате - 80-летию со дня открытия «Дороги жизни» по Ладожскому озеру - почти 2000 ветеранов, которые прожили в осажденном Ленинграде не менее четырех месяцев и не имеют наград, необходимых для федеральной выплаты, получили по 50 тысяч рублей от правительства Санкт-Петербурга. Точно такую же материальную поддержку от президента РФ получили и блокадники.

Клавдия Никитична Гвоздикова жила прямо у этой дороги, провожала и встречала сотни грузовиков-«полуторок» и помогала отпаивать эвакуируемых ленинградцев чаем, находясь под постоянными обстрелами и бомбардировками.

«Мы знали, что это город спасают, едут круглые сутки машины. Мы в детстве только их видели, понимаете. Я многое могу рассказать, понимаете. Потому что детства не было у нас!», - делится жительница блокадного Ленинграда.

Первые грузовики по ледовой трассе «Дороги жизни» 80 лет назад отправились с Вагановского спуска в Ленинградской области. Сейчас никакого льда на Ладоге нет, а 22 ноября 1941 года озеро промерзло сразу на 20 см.

Эта дорога по только что вставшему льду и спасла Ленинград. Запасов продовольствия в городе, окруженном кольцом блокады, оставалось всего на неделю, хлеба выдавали по 125 г на человека. Поэтому первым делом жителям города повезли муку, в каждой полуторке - по 20 мешков: суточный паек для 10 тысяч ленинградцев. На сохранившемся до наших дней уникальном графике отмечен каждый день работы «Дороги жизни» и подвиги тех, кто возил людей и грузы, несмотря ни на что.

«Кроме грузооборота учитывался еще и температурный режим, и погодные условия, а также противодействия вражеских сил. Бомбардировки и обстрелы - все зафиксировано», - рассказывает Сергей Марков, заведующий музеем «Кобона. Дорога жизни».

Специалисты северо-западного военно-исторического центра уже несколько лет поднимают со дна озера и восстанавливают машины, простреленные немецкой артиллерией и погибшие на Ладоге. За 80 лет пребывания в воде от грузовиков остаются только рамы, колеса и двигатели. Но эти «ЗИС-5» - это те символы и история, которую нужно попытаться сохранить для будущих поколений.

Сохранять память о «Дороге жизни» помогают и сами участники тех событий. Ставшая в 15 лет рулевой парохода «Форель» Ася Яковлевна Бернштейн возила грузы по Ладоге, даже не дотягиваясь до штурвала. Для управления судном ей приходилось вставать на два ящика из под снарядов. Сегодня бывшие в годы войны совсем хрупкими девушками вспоминают, как выросли и остались в живых на «Дороге жизни», и вспоминают любимую песню, которую пели на подножках «полуторок» и палубе теплохода.

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