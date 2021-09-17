Путин подписал указ о единовременной выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда по 50 тысяч рублей

Защитникам и жителям блокадного Ленинграда будет выплачено единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Постановление глава государства приурочил к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, когда единственный путь к отрезанному фашистами и заблокированному от остального мира городу удалось проложить через Ладожское озеро.

«Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ», - говорится в документе.

В продолжении распоряжения указано, что точно такая же выплата будет перечислена и тем блокадникам, которые сейчас проживают в Латвии, Литве, Эстонии, а также на территориях Республик Абхазия, Южная Осетия и Приднестровья.

Президент РФ поручил кабинету министров обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.