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Озвучены сроки начала серийного выпуска модернизированного вертолета Ми-26Т2В

Кира Карон
08:55 22.11.2021
Первые поставки в российские войска вертолетов Ми-26Т2В уже осуществили.
Озвучены сроки начала серийного выпуска модернизированного вертолета Ми-26Т2В
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский сообщил, что до конца этого года будет получено разрешение на серийное производство самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В.

«Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры "О1" по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру "О1". Первые поставки в российские войска вертолетов Ми-26Т2В мы уже осуществили», – сообщил Богинский ТАСС.

Он отметил, что перспективный ударный вертолет будет опционально пилотируемым и подключенным к общему информационному полю.

Ранее стало известно, что в России завершаются испытания ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил начальник армейской авиации Воздушно-космических сил, полковник Игорь Романов. Он отметил, что работа по модернизации вертолета дополнительно повысит его боевые возможности.

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