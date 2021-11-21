Правительство выделит более миллиарда рублей на соцдоплаты пенсионерам

Правительство РФ выделит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что средства поступят в 15 регионов страны, в которых было увеличено число получателей надбавок. В их число вошли Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкалье, а также Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области.

«Более 1,1 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в правительстве.

Кроме того, в кабмине напомнили, что российские пенсионеры смогут претендовать на надбавку в том случае, если общая сумма денежных выплат не достигает установленного в регионе прожиточного минимума для этой категории граждан.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, а также контроля за их начислением.