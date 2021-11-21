Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Центре Гамалеи рассказали о процессе создания детской вакцины от COVID-19

Ян Брацкий
20:28 21.11.2021
Для юных участников эксперимента была подобрана безопасная доза препарата, исследования продолжаются.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Валерий Титиевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Исследования по созданию эффективной вакцины от коронавируса для детей показывают очень хорошую переносимость препарата. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

«В настоящий момент у нас закончена 1-2 фаза клинических исследований и показана очень хорошая переносимость. Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей, и показано, что в среднем иммуногенность в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой», - сказал Логунов на встрече с президентом.

Во время беседы с главой государства, он также рассказал о необходимости ревакцинации, так как эффективность лекарственного препарата от COVID-19 снижается через 6-8 месяцев. В свою очередь, российский лидер отметил, что прошел процедуру ревакцинации «Спутником Лайт».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:10 В стране и мире
Видео
«Разговор о Главном»: президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19
20:46 В стране и мире
СМИ назвали возможную причину отравления семьи под Ростовом
19:46 В стране и мире
Два ребенка погибли после отравления неизвестным веществом под Ростовом
17:24 В стране и мире
В Совбезе РФ констатировали возросшие риски провокаций в Черном и Азовском морях
16:45 В стране и мире
Видео
Друг Хлебниковой рассказал о состоянии певицы за несколько дней до трагедии
Популярное
Названы три продлевающие жизнь привычки
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве
Названа добавка, которая повышает риск развития рака на 91%
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.