В Центре Гамалеи рассказали о процессе создания детской вакцины от COVID-19

Исследования по созданию эффективной вакцины от коронавируса для детей показывают очень хорошую переносимость препарата. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

«В настоящий момент у нас закончена 1-2 фаза клинических исследований и показана очень хорошая переносимость. Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей, и показано, что в среднем иммуногенность в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой», - сказал Логунов на встрече с президентом.

Во время беседы с главой государства, он также рассказал о необходимости ревакцинации, так как эффективность лекарственного препарата от COVID-19 снижается через 6-8 месяцев. В свою очередь, российский лидер отметил, что прошел процедуру ревакцинации «Спутником Лайт».