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Юрист рассказал, как за мелкие нарушения ПДД можно лишиться прав

Майя Муисенко
07:58 17.11.2021
По словам специалиста, иногда такая мера наказания может быть заменена штрафом, но при некоторых условиях.
Юрист рассказал, как за мелкие нарушения ПДД можно лишиться прав
© Фото: KomsomolskayaPravda, Globallookpress
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Сбитый или помятый парковочный столбик возле магазина может обернуться лишением водительских прав на полтора года. Об этом российских автолюбителей  предупредил юрист Павел Уткин.

«Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать», – пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

На такой же срок – полтора года – рискуют потерять права водители, которые двигаются задним ходом под «кирпич» по дороге с односторонним движением. В некоторых случаях наказание могут заменить штрафом в пять тысяч рублей, но только при условии, что у автомобилиста нет штрафов или привлечения по каким-либо статьям.    

Ранее эксперт рассказал, что «серые» шиномонтажные мастерские часто навязывают клиентам накачивание колес аргоном или другими газами, хотя практическая польза от этой услуги равна нулю.

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