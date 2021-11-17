Юрист рассказал, как за мелкие нарушения ПДД можно лишиться прав

Сбитый или помятый парковочный столбик возле магазина может обернуться лишением водительских прав на полтора года. Об этом российских автолюбителей предупредил юрист Павел Уткин.

«Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать», – пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

На такой же срок – полтора года – рискуют потерять права водители, которые двигаются задним ходом под «кирпич» по дороге с односторонним движением. В некоторых случаях наказание могут заменить штрафом в пять тысяч рублей, но только при условии, что у автомобилиста нет штрафов или привлечения по каким-либо статьям.

Ранее эксперт рассказал, что «серые» шиномонтажные мастерские часто навязывают клиентам накачивание колес аргоном или другими газами, хотя практическая польза от этой услуги равна нулю.