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Свыше 80 пациентов с COVID-19 принимают ежедневно военные медики в Тульской области

Кира Карон
06:34 22.11.2021
К оказанию помощи всего привлечено более 200 специалистов военно-медицинской службы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты Минобороны России из состава военно-медицинских подразделений и организаций более пяти месяцев оказывают помощь жителям Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время военные врачи ежедневно принимают свыше 80 пациентов на территории ГУЗ «Щекинская городская больница», Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы, Киреевской центральной районной больниц, Городская больница №10, ТОЦ по профилактике СПИД и ИЗ, Донской городской больницы.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

К оказанию помощи всего привлечено более 200 специалистов военно-медицинской службы. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий. Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее стало известно, что более 160 пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой коронавирусной инфекции приняли на лечение военные врачи Центрального военного округа в реанимационных отделениях медицинских учреждений Республики Хакасия.

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