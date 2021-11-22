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Военные врачи ЦВО в Хакасии приняли более 160 пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19

Кира Карон
06:21 22.11.2021
Для лечения больных у медицинского персонала есть все необходимые медикаменты и оборудование.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 160 пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой коронавирусной инфекции приняли на лечение военные врачи Центрального военного округа в реанимационных отделениях медицинских учреждений Республики Хакасия.

Для лечения больных в реанимационных отделениях военнослужащие совместно с гражданскими коллегами проводят реанимационные мероприятия, лечебные процедуры. Благодаря совместным действиям из реанимационных отделений на дальнейшую реабилитацию переведено в лечебные отделения более 80 пациентов.

Для лечения больных у медицинского персонала есть все необходимые медикаменты и оборудование. Кроме этого, военные медицинские сестры проводят круглосуточный контроль за состоянием пациентов, ассистируют при проведении реанимации пациентов и выполняют врачебные назначения.

В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, и другие специалисты.

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