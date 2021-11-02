Пассажирка севшего в Киеве рейса Будапешт-Москва рассказала о пережитом

Плотная завеса тумана, которая продержалась в Москве более суток, практически развеялась. Но шлейф проблем оставила за собой немалый. Больше всего неприятностей испытала пассажирская авиация. Из-за практически нулевой видимости в столичных аэропортах пришлось отменить более 200 рейсов. Десятки прибывающих лайнеров отправляли на запасные аэродромы. А самолет из Будапешта, на борту которого было немало россиян, вместо Москвы и вовсе приземлился в Киеве.

Как рассказывают пассажиры, сразу после посадки им объявили, что из-за запрета на авиасообщение с нашей страной, есть сложности с прямым вылетом в российскую столицу. Спустя 6 часов ожидания борт вылетел обратно в Венгрию. Как сообщили те, кто этим рейсом летел, сейчас всех желающих заселяют в отель в центре Будапешта. Рейсов в Москву в ближайшие часы нет.

«У меня лично перелет 5 ноября. Нам компенсировали билеты, перенесли бронь на 5 ноября, дополнительно оплатили отель в центре города. И вот мы сейчас ждем регистрацию. Очередь огромная, людей очень много. Ситуация в принципе не критическая, у людей пропала паника, как только нам сказали, что все компенсируют. Все хорошо, но все очень сильно устали», - поделилась со «Звездой» Дарья Джиоева.

Настоящее самолетное столпотворение сегодня случилось на аэродроме в Нижнем Новгороде. Воздушная гавань приняла более 30 внеплановых рейсов из десятков городов. Перенаправить все в пункт назначения, то есть в столицу, не удалось до сих пор.