Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажирка севшего в Киеве рейса Будапешт-Москва рассказала о пережитом

Иван Линдеманн
22:08 02.11.2021
Сейчас всех желающих заселяют в отель в центре Будапешта. Рейсов в Москву в ближайшие часы нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Плотная завеса тумана, которая продержалась в Москве более суток, практически развеялась. Но шлейф проблем оставила за собой немалый. Больше всего неприятностей испытала пассажирская авиация. Из-за практически нулевой видимости в столичных аэропортах пришлось отменить более 200 рейсов. Десятки прибывающих лайнеров отправляли на запасные аэродромы. А самолет из Будапешта, на борту которого было немало россиян, вместо Москвы и вовсе приземлился в Киеве.

Как рассказывают пассажиры, сразу после посадки им объявили, что из-за запрета на авиасообщение с нашей страной, есть сложности с прямым вылетом в российскую столицу. Спустя 6 часов ожидания борт вылетел обратно в Венгрию. Как сообщили те, кто этим рейсом летел, сейчас всех желающих заселяют в отель в центре Будапешта. Рейсов в Москву в ближайшие часы нет.

«У меня лично перелет 5 ноября. Нам компенсировали билеты, перенесли бронь на 5 ноября, дополнительно оплатили отель в центре города. И вот мы сейчас ждем регистрацию. Очередь огромная, людей очень много. Ситуация в принципе не критическая, у людей пропала паника, как только нам сказали, что все компенсируют. Все хорошо, но все очень сильно устали», - поделилась со «Звездой» Дарья Джиоева.

Настоящее самолетное столпотворение сегодня случилось на аэродроме в Нижнем Новгороде. Воздушная гавань приняла более 30 внеплановых рейсов из десятков городов. Перенаправить все в пункт назначения, то есть в столицу, не удалось до сих пор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:13 В стране и мире
Видео
Туманный «локдаун»: как аномальная непогода парализовала работу аэропортов в России
20:10 В стране и мире
Видео
Семь часов взаперти: что происходит в аэропорту Стригино, где задержали десятки рейсов из-за тумана в Москве
19:44 В стране и мире
Министр обороны Украины подал в отставку
18:14 В стране и мире
В МЧС рассказали, когда в Москве рассеется туман
16:58 В стране и мире
Видео
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ
Популярное
Прохор Шаляпин прокомментировал сообщения об уголовном деле против его матери
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.