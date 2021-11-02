Самолет Будапешт - Москва совершил посадку в Киеве
Позднее появилась информация, что самолет был вновь отправлен в столицу Венгрии.
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Самолет венгерской авиакомпании, следовавший по маршруту Будапешт - Москва, совершил посадку в Киеве.
«Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву», - сказали РИА Новости в справочной авиакомпании.
Там не уточнили, почему борт не долетел до российской столицы. Также в компании назвали конфиденциальными данные о том, где сейчас находятся пассажиры.
Позднее появилась информация, что самолет был вновь отправлен в Будапешт. Напомним, что авиасообщение между Украиной и РФ было прекращено в 2015 году.
Ранее в Москве из-за тумана были отменены или задержаны сотни рейсов. В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверки.