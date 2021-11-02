Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самолет Будапешт - Москва совершил посадку в Киеве

Иван Линдеманн
17:31 02.11.2021
Позднее появилась информация, что самолет был вновь отправлен в столицу Венгрии.
Самолет Будапешт - Москва совершил посадку в Киеве
© Фото: pexels
Читайте нас на:

Самолет венгерской авиакомпании, следовавший по маршруту Будапешт - Москва, совершил посадку в Киеве.

«Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву», - сказали РИА Новости в справочной авиакомпании.

Там не уточнили, почему борт не долетел до российской столицы. Также в компании назвали конфиденциальными данные о том, где сейчас находятся пассажиры.

Позднее появилась информация, что самолет был вновь отправлен в Будапешт. Напомним, что авиасообщение между Украиной и РФ было прекращено в 2015 году.

Ранее в Москве из-за тумана были отменены или задержаны сотни рейсов. В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:14 В стране и мире
В МЧС рассказали, когда в Москве рассеется туман
16:58 В стране и мире
Видео
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ
15:16 В стране и мире
Видео
Желание Киева отважиться на реванш: военкор объяснил назначение Яроша советником главкома ВС Украины
14:40 В стране и мире
Легендарный баритон: в Москве простились с Игорем Кирилловым
13:15 В стране и мире
Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене
Популярное
Прохор Шаляпин прокомментировал сообщения об уголовном деле против его матери
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.