Блинкен и Зеленский встретились в Глазго

США подтверждают поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Глазго, на полях саммита ООН по климату COP26 заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», - сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Он также заявил, что Блинкен приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией. Помимо этого, госсекретарь подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с российским трубопроводом «Северный поток - 2».

Ранее на Украину прибыла третья и заключительная партия военной помощи от США. Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.