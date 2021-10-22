Украина получила третью партию военной помощи из США

Минобороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от США.

«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на $60 млн от правительства США», - сказано в сообщении министерства в Twitter.

Военная помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. При этом первая и вторая партии военной помощи из Штатов прибыли в Киев 10 и 18 октября.

В начале сентября текущего года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США были достигнуты договоренности о поставках вооружения от американских партнеров.

Начиная с 2014 года Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.