Украина получила третью партию военной помощи из США
В Киев доставили боеприпасы, а также противотанковое и высокоточное вооружение.
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Минобороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от США.
«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на $60 млн от правительства США», - сказано в сообщении министерства в Twitter.
Военная помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. При этом первая и вторая партии военной помощи из Штатов прибыли в Киев 10 и 18 октября.
В начале сентября текущего года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США были достигнуты договоренности о поставках вооружения от американских партнеров.
Начиная с 2014 года Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.