Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти

Прокуратура Самарской области организовала проверку после появления информации о том, что в одном из моргов Тольятти сотрудники будто бы намеренно портили тела умерших. Согласно видео из соцсетей и приложенным сообщениям, сотрудники морга якобы предлагали родственникам погибших платные услуги по хранению и бальзамированию тел - в случае отказа тела вынимались из холодильника, что приводило к ускоренному гниению.

«Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле, санитарно-эпидемиологического законодательства по информации в СМИ о возможных нарушениях в одном из моргов в г. Тольятти», - сообщается на сайте прокуратуры.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также подтвердил, что прокуратура занимается проверкой информации о порче трупов в городском морге.

«Прокуратура уже приступила к проверке информации об умышленной порче трупов в Тольяттинском морге», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку по факту информации в СМИ об издевательствах над постояльцами частного дома престарелых в Мытищах Московской области. Одна из пенсионерок подтвердила, что персонал связывал ее, но не смогла вспомнить когда это точно происходило и почему.