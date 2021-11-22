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Мэр Одессы заявил о возможной гибели пациентов с COVID-19 из-за отключений света

Алексей Курильченко
22:56 22.11.2021
Веерное отключения электричества может привести к гибели пациентов, чья жизнь зависит от работы кислородных концетраторов.
Мэр Одессы заявил о возможной гибели пациентов с COVID-19 из-за отключений света
© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress
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Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов сообщил о возможных веерных отключениях электричества в городе. Из-за них могут погибнуть зараженные коронавирусом, которые используют кислородные концетраторы. По словам градоначальника, речь идет о сотнях человеческих жизней.

«К сожалению, есть такая информация, что будут веерные отключения света... Может, стоит обратиться на предприятия, или к производителям, чтобы в случае перепадов напряжения или отключения аппараты могли работать некоторое время от аккумуляторов…», - цитирует слова мэра агентство УНИАН.

Две главные проблемы сейчас на Украине - рекордная смертность от коронавируса и угроза веерных отключений электричества. И если информацию о последнем власти опровергают, то скрыть масштабы распространения инфекции уже просто не могут - почти по всей территории страны красный уровень эпидемической опасности.

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