Две беды Зеленского: как на Украине пытаются бороться с энергокризисом и COVID-19

На Украине раскритиковали новую инициативу Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен всем тем, кто сделает прививку от коронавируса. Президент пообещал выделить на новую программу мотивации шесть миллиардов гривен.

Экономисты считают, что идея Зеленского сомнительна, денег может и не хватить. Все это на фоне энергокризиса и уже начавшихся отключений электричества.

Две главные проблемы сейчас на Украине - рекордная смертность от коронавируса и угроза веерных отключений электричества. И если информацию о последнем власти опровергают, то скрыть масштабы распространения инфекции уже просто не могут.

Почти по всей территории страны красный уровень эпидемической опасности. Статистика гласит: 840 смертей за сутки, а уровень коллективного иммунитета едва приближается к 19%. Чтобы хоть как-то переломить ситуацию, Зеленский объявляет о выплатах.

Расходы на программу, которая начнет действовать через месяц, уже оценили в шесть миллиардов рублей. Некоторые тут же подсчитали, что этого не хватит даже на тех, кто уже вакцинировался. А таких на Украине - восемь миллионов человек. Не говоря уже о тех, кому только предстоит привиться.

Многие тут же вспомнили, как в свое время такую же сумму бывшим советским вкладчикам пообещала выделить Юлия Тимошенко. Считается, что именно это разогнало инфляцию, подстегнуло рост цен и в конечном итоге привело к закату карьеры бывшей оранжевой принцессы.

Рейтинг доверия к Зеленскому составляет ниже 40%. Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, за него проголосовал бы лишь каждый четвертый. Обострение ситуации в Донбассе, рост коммунальных тарифов, наконец, тотальное обнищание населения не прибавляет образу его «слуги народа» политических очков. А тут еще и у пропрезидентской партии в четвертый раз за последние два года сменился председатель. Им стала бывший топ-менеджер строительных организаций, аффилированная с офшором на Виргинских островах Елена Шуляк.

И сегодня же в Сети появились кадры обыска еще одного политического оппонента. По иску партии Виталия Кличко по статье о госизмене уголовное дело возбудили против депутата «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы.

А бывший глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с целой серией разоблачительных заявлений, в которых обвинил СБУ в причастности к убийству Павла Шеремета, а самого Зеленского назвал авторитарным правителем.

На этом фоне внезапный визит на Украину, как сообщается, для того, чтобы подтвердить поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, сегодня совершил министр обороны Великобритании. А уже на следующей неделе министра обороны Украины Алексея Резникова на встрече в Вашингтоне ждет глава Пентагона.