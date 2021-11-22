Суд арестовал двоих мужчин после ДТП с выпавшим из багажника трупом в Ленобласти

Суд заключил под стражу двух мужчин, которые обвиняются в убийстве человека в Ленинградской области. Всего сообщалось о задержании трех человек, но следствие не установило причастность третьего к убийству, однако он обвиняется в укрывательстве факта преступления. Следствие также установило, что в момент совершения убийства обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе допроса двое задержанных 1998 г.р. подтвердили свою причастность к совершению преступления. Первоначальными следственными действиями установлено, что третий задержанный не принимал участие в убийстве. Вместе с тем, совершил укрывательство преступления. Следователем им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Также в ходе проверки показаний один из обвиняемых сознался, что в 2020 году совершил еще одно убийство в Санкт-Петербурге.

Утром 21 ноября автомобиль влетел в отбойник на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. После удара из багажника иномарки выпал труп. Трое находившихся в автомобиле мужчин сразу сбежали в лес, но вскоре были задержаны.