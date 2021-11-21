После аварии с выпавшим из багажника телом задержаны трое мужчин

Полицейские в Ленинградской области задержали троих человек, находившихся в автомобиле, из багажника которого после ДТП выпало тело мужчины. Задержание проводили оперативные сотрудники утром 21 ноября.

Попавший в аварию автомобиль принадлежит 57-летнему жителю Оренбуржья, сообщают «Известия».

Сегодня утром автомобиль Mitsubishi Galant влетел в отбойник на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. После удара из багажника иномарки выпал труп. Как позже выяснилось, перед смертью мужчине перерезали горло.

Трое находившихся в автомобиле мужчин сразу сбежали в лес, бросив иномарку на трассе. При осмотре машины стражи порядка нашли лопаты, веревки и полиэтилен. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».