В стране и мире Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в получении взятки Алексей Курильченко В отношении политика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Бывшему президенту Армении Сержу Сагрсяну предъявлено обвинение в получении взятки. Как сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян, в отношении политика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «В рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного дела Сержу Саргсяну предъявлено обвинение», - сообщила Оганджанян в эфире Общественного телевидения Армении. Ранее стало известно, что председатель Национального банка Словакии, бывший министр финансов республики Петер Кажимир обвиняется во взяточничестве. Экс-министр якобы замешан в попытке подкупа бывшего президента Финансового управления республики Франтишека Имрече. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика