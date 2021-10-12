СМИ: председателя Нацбанка Словакии обвинили в коррупции

Председатель Национального банка Словакии, бывший министр финансов республики Петер Кажимир обвиняется во взяточничестве. Информацию передает телеканал «taЗ».

Как сообщается в прессе, Кажимир якобы замешан в попытке подкупа бывшего президента Финансового управления республики Франтишека Имрече. Экс-президент Финансового управления сообщил о факте взяточничества полиции, пишут в СМИ. По словам Имрече, Кажимир якобы пытался передать ему взятку суммой в 50 тысяч евро.

Сам Кажимир отрицает свою вину, говорится в прессе. Он опровергает обвинения в свой адрес, указывая на отсутствие улик. По данным СМИ, полиция пока что отказалась от комментариев по делу.

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