Суд заключил под стражу водителя, насмерть сбившего младенца в Новой Москве

Водитель «Газели», который в результате ДТП сбил насмерть младенца в коляске в Новой Москве, заключен под стражу до 21 января 2022 года. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года», - говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после гибели младенца в аварии в Новой Москве. Согласно данным прокуратуры, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, пострадала мать младенца и еще один ее несовершеннолетний ребенок.