В стране и мире СК РФ возбудил дело после гибели младенца в ДТП в Новой Москве Иван Линдеманн Согласно данным прокуратуры, водитель транспортного средства был задержан в нетрезвом состоянии. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: По факту гибели 9-месячного ребенка в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. По итогам проведенной проверки Следственный комитет возбудил в отношении виновника ДТП дело по признакам преступления, которое предусмотрено часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно данным прокуратуры, водитель транспортного средства был задержан в нетрезвом состоянии. В данный момент специалисты готовят документы для автотехнической судебной экспертизы. Трагедия произошла на территории Николохованской деревни поселения Сосенское в Новой Москве вечером 20 ноября. Материалы по делу переданы в Следственный комитет, глава комитета Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральный аппарат СК. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика