В МИД РФ высказались о ситуации в Судане

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала развитие ситуации в Судане. Как следует из ее сообщения, в Республиканском дворце в Хартуме прошла церемония торжественного подписания политического соглашения между председателем Верховного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром переходного правительства Абдаллой Хамдуком. Данное решение стало свидетельством интенсивных переговоров военных руководителей государства с различными гражданскими силами, общественными и племенными лидерами при активном посредничестве некоторых арабских и африканских стран, а также региональных организаций, говорится в комментарии.

«Соглашение провозглашает Конституционный документ 2019 г. основным источником, определяющим задачи переходного периода. Акцентируется безальтернативность сохранения военно-гражданского тандема для их реализации. В ближайшее время должно быть сформировано технократическое правительство, выпущены на свободу задержанные и арестованные», - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Подписанные договоренности, считает Захарова, стали шагом к урегулированию кризисного положения в Судане. В МИД России выразили надежду на то, что реализация таких мер сможет поспособствовать разрешению внутреннего кризиса в стране, а также созданию «благоприятных условий для дальнейшего продвижения суданского общества в рамках переходного периода».

Напомним, что в октябре в Судане четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум были арестованы. В частности, был заключен под стражу губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.