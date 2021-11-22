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Банки РФ за 10 месяцев установили рекорд по чистой прибыли

Алексей Курильченко
21:21 22.11.2021
Чистая прибыль банков в этом году составила 2,1 триллиона рублей.
Банки РФ за 10 месяцев установили рекорд по чистой прибыли
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Российские банки за 10 месяцев достигли значения чистой прибыли в размере 2,1 триллиона рублей. Таким образом удалось досрочно побить рекорд 2019 года, который составлял 1,7 триллиона рублей. В октябре 2021 года чистая прибыль увеличилась на треть по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года и составила 231 миллиард рублей.

«Чистая прибыль сектора в октябре составила 231 миллиард рублей (доходность на капитал – 23,8% в годовом выражении), это на 18% выше, чем в сентябре. Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов», - говорится в сообщении Центробанка.

Ранее стало известно, что Центробанк намерен увеличить штрафы за навязывание услуг при выдаче кредитов. Прежде чем подписать договор, заемщики должны видеть все скрытые комиссии и платежи.

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