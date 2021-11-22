Банки РФ за 10 месяцев установили рекорд по чистой прибыли

Российские банки за 10 месяцев достигли значения чистой прибыли в размере 2,1 триллиона рублей. Таким образом удалось досрочно побить рекорд 2019 года, который составлял 1,7 триллиона рублей. В октябре 2021 года чистая прибыль увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 231 миллиард рублей.

«Чистая прибыль сектора в октябре составила 231 миллиард рублей (доходность на капитал – 23,8% в годовом выражении), это на 18% выше, чем в сентябре. Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов», - говорится в сообщении Центробанка.

Ранее стало известно, что Центробанк намерен увеличить штрафы за навязывание услуг при выдаче кредитов. Прежде чем подписать договор, заемщики должны видеть все скрытые комиссии и платежи.