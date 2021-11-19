Игра в цифры: почему ЦБ намерен увеличить штрафы для банков за навязывание допуслуг

Центробанк намерен увеличить штрафы за навязывание услуг при выдаче кредитов. Прежде чем подписать договор, заемщики должны видеть все скрытые комиссии и платежи. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ноутбук для Антона - инструмент для работы. Старый вышел из строя, на новый в магазине объявили заманчивую акцию - «беспроцентная рассрочка». Менеджеры заверяли, что переплаты не будет, а от всех лишних услуг Антон сможет отказаться позже.

«Я говорю, что нужно все это убрать. Нам девушка говорит писать заявление. Я говорю, чтобы нам наши экземпляры отдали. Она говорит, что нет и чтобы мы не переживали, у них все пройдет через личный кабинет. Проходит время, мы платим кредит, думаем, что все обнулится. И наступает пандемия, никуда попасть не можем, через личный кабинет не можем достучаться» - сетует Антон Толмачев.

Юристы рассказывают, что с жалобами на навязанные страховки, ненужные сервисы, платное оповещение клиенты кредитных организаций обращаются все чаще.

«Менеджеры, которые продают кредитные договора, практически вводят в заблуждение и говорят о том, что это будет влиять на ставку, но только страхование жизни при кредите влияет на ставку. Фактически в тело кредита зашивают дополнительные услуги. Человек брал миллион, а ему говорят, что у вас тут страховка и общая переплата будет два миллиона и на общую ставку не повлияет», - объяснил гендиректор юридической компании Алексей Петропольский.

Бороться с так называемым мисселингом - навязыванием лишних платных услуг решил Центробанк.

«Люди часто обманываются. Ставки в банке в итоге оказываются выше. Или через дополнительные соглашения или за счет навязанных опций, скрытых комиссий. Мы с этим боремся. На наш взгляд, нужно повышать штрафы за недобросовестную продажу, за мисселинг, далее нужно рассчитывать полную стоимость кредита таким образом, чтобы люди видели все скрытые комиссии и платежи. Для нас защита прав граждан в отношениях с финансовыми организациями - это абсолютный приоритет и сейчас, когда инфляция выше цели, мы действуем даже более жестко, чем раньше», - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Борьба с навязанными опциями - новый шаг после масштабной зачистки банковского сектора. Страховки, оповещения, пакеты всевозможных услуг могут обходиться потребителям едва ли не в половину суммы. При этом представители крупных банков поясняют, такая ситуация больше характерна для тех, кто работает в секторе так называемого посткредитования. Например, на продажах в кредит бытовой техники.

«Выйдя за пределы магазина холодильник может быть перепродан за полцены и кредит превращается в невозвратный, такие случаи есть. Чтобы минимизировать потери от таких ситуаций, банки страхуются повышенной доходностью. Предлагают дополнительные платные услуги. Я бы разделил два этих сегмента - кредитование людей случайных, эмоциональные покупки и кредитование клиентов, которые более менее банку знакомы», - предложил управляющий филиалом банка Вячеслав Брюханов.

Право отказаться от ненужных страховок у заемщиков есть и сейчас, в двухнедельный срок после оформления кредита. Но уже с 30 декабря этого года вступают в силу изменения в федеральный закон, они позволят исключить из договора не только страховку, но и все остальные ненужные услуги. Кроме того, правки не позволят банкам включать дополнительные опции по умолчанию.

«Да, сформулирован запрет, что автоматические галочки проставлять нельзя. Те галки о согласии на приобретение платных услуг, те отметки, которые ставятся в заявлении, их должен проставлять именно потребитель», - напомнил начальник отдела Службы по защите прав потребителей Банка России Евгений Прончатов.

Банки настаивают на необходимости внимательно изучать договор. Оспорить уже подписанные документы потребителям непросто. Но правозащитники парируют - клиент, если и не всегда прав, то в любом случае, нуждается в защите.

«Это вина продукта, который был продан не тому человеку, вина рекламы и государства, что вовремя не защитило. Нет систем, которые защищали бы от мисселинга. Надо развивать ответственное кредитование, есть куча рекомендаций в этом плане. Мы считаем, что за навязывание ответственность нужно вводить пропорциональную, чтобы не было так, что я заплатил штраф, дальше идет. И только так будет нормально, когда второй раз нарушили, дальше лишение лицензии или выше штраф», - уверена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Следить за тем, насколько тщательно банки исполняют требования федерального закона будут «тайные покупатели». В случае, если на сайте Центробанка накопится критическая масса жалоб на услуги организации, представители регулятора отправятся за услугой «под прикрытием», чтобы лично убедиться в нарушениях. Защитить потребителей хотят и от аппетитов владельцев микрокредитных организаций. Текущую максимальную ставку - 1% в сутки намерены пересмотреть и снизить.