В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности продлении нерабочих дней в России после 7 ноября. Представитель Кремля заявил, что следует опираться не на слухи, а на официальные данные.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию...Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности продления нерабочих дней в РФ.

Ранее, первого ноября, власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней, который заканчивается 7 ноября, продлят еще на неделю с сохранением заработной платы. Таким образом, регион стал первым в стране субъектом, продлившим нерабочие дни. Губернатор области Андрей Никитин объявил, что в этот период будут ужесточены требования к работе разного рода организаций.

В конце октября заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства на совещании с членами правительства РФ соответствующую инициативу поддержал. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить после 7 ноября, отмечал российский лидер.