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В Воронеже отстранили водителя, выгнавшего из автобуса пенсионерку без маски

Алексей Курильченко
19:58 22.11.2021
Для выяснения обстоятельств конфликта было направлено заявление в полицию.
В Воронеже отстранили водителя, выгнавшего из автобуса пенсионерку без маски
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Воронеже от работы был отстранен водитель, который выгнал из автобуса пенсионерку, не надевшую медицинскую маску. Также было направлено заявление в полицию для оценки ситуации, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте», - цитирует ТАСС сообщение правительства.

В сообщении отмечается, что власти считают поведение водителя недопустимым. Мужчина проработал на предприятии больше пяти лет - нарушений за годы работы у него зафиксировано не было.

О конфликте стало известно после публикации видео в соцсетях. На нем водитель автобуса выталкивал пенсионерку из транспортного средства, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Ранее в Саратове водитель троллейбуса попал в больницу после избиения водителем автобуса из-за конкуренции за пассажиров. Конфликт между водителем автобуса №11 и троллейбуса №5 произошел в районе делового центра «Навигатор».

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