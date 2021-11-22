В Воронеже отстранили водителя, выгнавшего из автобуса пенсионерку без маски

В Воронеже от работы был отстранен водитель, который выгнал из автобуса пенсионерку, не надевшую медицинскую маску. Также было направлено заявление в полицию для оценки ситуации, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте», - цитирует ТАСС сообщение правительства.

В сообщении отмечается, что власти считают поведение водителя недопустимым. Мужчина проработал на предприятии больше пяти лет - нарушений за годы работы у него зафиксировано не было.

О конфликте стало известно после публикации видео в соцсетях. На нем водитель автобуса выталкивал пенсионерку из транспортного средства, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Ранее в Саратове водитель троллейбуса попал в больницу после избиения водителем автобуса из-за конкуренции за пассажиров. Конфликт между водителем автобуса №11 и троллейбуса №5 произошел в районе делового центра «Навигатор».