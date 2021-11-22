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Павел Дуров получил гражданство Франции

Алексей Курильченко
20:05 22.11.2021
Имя основателя Telegram оказалось в списке на сайте французского правительства.
Павел Дуров получил гражданство Франции
© Фото: Pavel Durov Instagram.com Globallookpress
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Основатель компании Telegram Павел Дуров мог стать гражданином Франции. Согласно информации с сайта французского правительства, человек по имени Павел Дуров, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде, был внесен в список получивших гражданство. Указ был подписал 23 августа.

На данный момент неизвестно, действительно ли в тексте указан основатель Telegram. Сам Дуров не сообщал о получении гражданства.

Ранее Дуров впервые вошел десятку богатейших миллиардеров из России по версии Forbes. Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов - за 2021 год он разбогател на 13,8 миллиарда.

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