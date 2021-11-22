Павел Дуров получил гражданство Франции
Имя основателя Telegram оказалось в списке на сайте французского правительства.
© Фото: Pavel Durov Instagram.com Globallookpress
Основатель компании Telegram Павел Дуров мог стать гражданином Франции. Согласно информации с сайта французского правительства, человек по имени Павел Дуров, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде, был внесен в список получивших гражданство. Указ был подписал 23 августа.
На данный момент неизвестно, действительно ли в тексте указан основатель Telegram. Сам Дуров не сообщал о получении гражданства.
Ранее Дуров впервые вошел десятку богатейших миллиардеров из России по версии Forbes. Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов - за 2021 год он разбогател на 13,8 миллиарда.